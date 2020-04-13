Россия хочет воспользоваться пандемией коронавируса ради послабления санкций и «отбеливания своего имиджа в глазах цивилизованного мира». Об этом постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил в интервью «РБК-Украина».

По его словам, в начале апреля российские власти пытались провести через Генеральную ассамблею ООН резолюцию, которая открывала бы возможность для отмены ограничений. Кислица подчеркнул, что Украина и ее партнеры смогли «дать отпор» и заблокировать принятие акта.

«Россияне большие мастера многоходовок, они могут не иметь изысканности в своих действиях, они часто действуют кондово, и в заявлениях, и в дипломатических шагах. Но они мастера закулисной, тайной дипломатии», — сказал Кислица, обвинив российские власти в «раздувании пропаганды» с целью снятия санкций.

Он добавил, что у России получается «заработать себе определенные баллы» в Генассамблее ООН среди государств, которые выступают против односторонних санкций как таковых, поскольку данный вопрос имеет «очень широкий электорат».

Дипломат считает, что российская дипломатия «очень мощная», однако является идеологически чуждой Украине и «нашим партнерам в Европе, Северной Америке, Австралии». Кислица подчеркнул, что нельзя исходить из того, что «российские дипломаты ходят в лаптях», поскольку от России, «хочешь не хочешь, будет зависеть решение многих вопросов».

В конце марта Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призвали снять санкции ради борьбы с коронавирусом. Генассамблея ООН отказалась принимать проект резолюции.

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