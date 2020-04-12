Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, нужно ли опасаться еды, которая была приготовлена инфицированным коронавирусом поваром.

Она сослалась на слова профессора молекулярной биологии и имуннологии в Лос-Анджелесе Паулы Кэннон. Та ранее отметила, что потребителям не надо бояться еды навынос, так как на ресторанных кухнях соблюдаются строгие гигиенические правила, позволяющие избежать болезней пищевого происхождения, сообщает «Газета.ру».

Малышева отметила, что если повар все же кашлял или чихал во время приготовления блюда, есть дополнительные меры безопасности. По ее словам, если пищу разогреть в микроволновой печи, то «любой случайный вирус» будет убит.

Кроме того, она порекомендовала при покупке еды в контейнерах выложить пищу на тарелку и вымыть руки, после чего начинать трапезу.

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