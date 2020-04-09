Министерство здравоохранения России рекомендовало поваренную соль (хлорид натрия) как средство профилактики коронавируса. Эксперты ведомства предлагают делать из нее раствор для орошения слизистых оболочек носа.

Согласно информации издания «Вести.ру», в ведомстве считают, что это помогает снизить количество бактериальных и вирусных возбудителей заболеваний.

В обновленных рекомендациях Минздрава упомянуты и уже известные методы профилактики, в частности, соблюдение личной гигиены. В ведомстве напомнили о необходимости мыть руки с мылом, касаться лица только чистыми руками или салфетками. Также при необходимости посещать общественные места или работать с людьми нужно надевать медицинскую маску, которую следует менять раз в два часа.

Специалисты Минздрава также назвали препараты для лечения COVID-19: хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин в комбинации с гидроксихлорохином, а также препараты интерферонов.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России общее число зараженных коронавирусом составило 10,1 тысячи человек, 76 случаев оказались смертельными, почти 700 пациентов выздоровели.

В связи с распространением заболевания в России был введен всеобщий режим самоизоляции.

Его продолжительность определяет руководство регионов, исходя из эпидемиологической обстановки. В Москве он действует до 30 апреля. Судя по индексу самоизоляции, соблюдают этот режим лишь половина москвичей.

Minval.az