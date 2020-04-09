Минздрав России внес коррективы в рекомендации по профилактике и лечению коронавируса и расширил список лекарств для терапии зараженных, сообщается на сайте ведомства.

В документе говорится, что сейчас лечить больных с COVID-19 следует следующими препаратами: хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (совместно с с гидроксилорохином), интерфероны. Данные схемы «не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности», поэтому решение об их применении должна принимать врачебная комиссия.

Хлорохин, гидроксихлорохин, мефлохин в министерстве назвали перспективными в случае с коронавирусом. Ранее они применялись при малярии и других протозойных инфекциях.

Три препарата — умифеновир, ремдесивир, фавипиравир — продолжают проходить клинические испытания.

В предыдущей версии рекомендаций речь шла о меньшем количестве медикаментах для терапии: лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов.

К 9 апреля в России было зарегистрировано более 10 тысяч заражений новым вирусом. Около 6,7 тысяч пациентов в Москве.

Minval.az