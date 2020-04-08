У переболевших COVID-19 без симптомов обнаружены поражения легких, сообщили японские ученые, изучавшие результаты компьютерной томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на портал Радиологического общества Северной Америки.

Из 104 человек, подхвативших инфекцию на корабле, у 76 болезнь протекала без симптомов. Однако у большинства «бессимптомных» пациентов (41 человек) в легких нашли изменения — «эффект матового стекла».

У тех же заболевших, кто имел симптомы, наблюдался кашель, температура и общая слабость.

Исходя из этих данных, японские ученые пришли к выводу, что и при бессимптомном течении болезни легким наносится вред.

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