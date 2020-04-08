Естественное сокращение добычи нефти, о котором начали говорить в США, нельзя засчитать в рамках возможного будущего соглашения в формате ОПЕК+, параметры которого будут обсуждаться 9 апреля.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Общее сокращение спроса вы сравниваете с сокращениями для стабилизации мировых рынков. Это, знаете, длину и ширину сравнивать», — прокомментировал он вопрос журналиста.

Условие по сокращению добычи, которое Россия и Саудовская Аравия поставили США, предусматривает именно регулирование объемов и их конкретный уровень, подчеркнули в Кремле. Таким образом, заключил Песков, Москва продолжит настаивать на участии американских компаний в усилиях по стабилизации нефтяного рынка.

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