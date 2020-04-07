Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказал о том, как обрабатывать еду, чтобы не заразиться через нее коронавирусом.

Согласно данным экспертов «Росконтроля», которые приводит «Лента.ру», хотя заражение вирусом через продукты питания маловероятно, такая возможность теоретически существует. Например, опасность представляют продукты, которые не требуют приготовления, — фрукты и овощи. «Теоретически, если больной человек чихнет на яблоко, а вы сразу после этого яблоко съедите, риск [подхватить коронавирус] есть. Но на практике шансов мало», — заверили в организации. Специалисты призвали тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением чистой водой.

Так же обстоит дело с продуктами в упаковке. По словам экспертов, если вирус оказался на банке йогурта или бутылке воды, человек потрогал их и затем поднес руки к лицу, то существует реальная возможность инфицирования, однако она невысока. В целом эксперты напоминают, что коронавирус не живет долго на поверхностях, не может размножаться в еде и быстро погибает вне носителя. С этой точки зрения абсолютно безопасным продуктом является мясо.

Если все-таки опасения по поводу заражения коронавирусом через еду возникли, специалисты предлагают подвергать продукты термической обработке. Как показали ранее проведенные исследований SARS-вируса, он погибает за 1-3 минуты при температуре 149 градусов. «Подобные тесты с Covid-19 еще не проводились, но есть основания полагать, что ситуация аналогичная», — заявили в «Росконтроле».

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