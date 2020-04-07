Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности собственноручно идти лечить больных с коронавирусом. Об этом сообщает БЕЛТА.

На совещании правительства он рассказал, что уже обсуждал этот вопрос с главой минздрава и сказал ему, что при необходимости они оба пойдут работать в больницу, однако тот ответил, что нужды в этом пока нет.

Лукашенко отметил, что государство должно справиться с эпидемией «спокойно и красиво» и подчеркнул, что власти сделают все, чтобы спасти «кого только можно». Также он сообщил, что катастрофы с распространением инфекции в республике нет.

Minval.az