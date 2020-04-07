Премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает, что президент России Владимир Путин вмешается в переговоры по газу. Об этом сказал сам глава правительства в ходе прямого эфира в Facebook.

«Вопрос цены на газ очень часто был предметом политических манипуляций. Как ни странно, говоря об этом, я имею в виду, в первую очередь правительство Армении. Потому что в прошлом правительство использовало его в политических целях, не учитывая необходимость чисто экономической деятельности газовой системы», — сказал Пашинян, передает агентство «Sputnik».

Нынешняя ситуация, по словам Пашинян, стала итогом недальновидной экономической политики прежних властей. Сегодня стоит проблема эффективной работы газовой системы. И эти проблемы в этой сфере должны быть решены.

Что касается нынешней ситуации, то вице-премьер Мгер Григорян обратился к России по вопросу снижения цены на газ.

«Я сегодня провел разговор с Владимиром Путиным. Этот вопрос также с ним обсуждали. Я сказал, что учитывая нынешнюю кризисную ситуацию, и в экономическом, и в гуманитарном плане ожидаю, что вместе с президентом России мы сможем обсудить эту тему и прийти к единому знаменателю. И российский президент вмешается в этот процесс, чтобы в связи с заявкой «Газпром Армения» мы бы приняли решение», — сказал Пашинян.

В этих кризисных условиях со стороны как общества Армении, так и правительства, по его словам, не воспринимается инициатива «Газпром Армения».

Пашинян также обратил внимание, что до сих пор Армения платит за российский газ долларами. Армения предлагает иной вариант – правильнее платить за голубое топливо рублями, потому что это логичнее в рамках сокращения процессов долларизации в ЕАЭС.

«Надеюсь, что эти переговоры будут успешными», — отметил Пашинян.

31 марта ЗАО «Газпром Армения» опубликовало заявление о намерении обратиться в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) для пересмотра цен на газ с 1 июля 2020 года. «Газпром Армения» предлагает установить для всех потребителей одну и ту же цену, подняв средний тариф примерно на 11%.

С 1 января 2020 года цена на российский газ для Армении сохранилась на уровне 2019 года — по 165 долларов за тысячу кубометров вместо прежних 150. При этом, для потребителей внутри Армении тарифы не изменились: для домашних хозяйств они, как и прежде, составляют 139 тысяч драмов за тысячу кубометров, или около 290 долларов.

«Газпром Армения» – 100%-ная дочерняя компания российского госконцерна «Газпром». Компания владеет сетью по транспортировке и распределению газа в Армении.

Minval.az