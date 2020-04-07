В России начались сравнительные клинические исследования препаратов «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Колидавир» для лечения пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

Тесты будут проводить в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна с письменного согласия пациентов с диагностированным COVID-19.

В начале весны Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку нового коронавируса, распространившегося из Китая и вызывающего болезнь COVID-19. Им заразились более 1,21 миллиона человек во всем мире, почти 67,6 тысячи умерли.

Minval.az