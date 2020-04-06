Американские биологи превратили колебания белков коронавируса в звук. Запись опубликована на сайте Soundcloud.



Исследователи записали звучание шиповидного белка SARS-CoV-2, преобразовав естественные вибрации, создаваемые аминокислотами в зависимости от их размера, массы, энергии и состояния связи.

«То, что вы слышите — это многослойная алгоритмическая композиция, которая отражает как спектр вибраций всего белка в звуке, так и ритмические элементы, а также последовательность и складывание аминокислот в виде переплетенных мелодий», — цитирует РИА Новости со ссылкой на Scinexx главу исследовательской группы Маркуса Бюлера.

Специалисты также отметили, что в получившейся «композиции» можно найти приятные «успокаивающие» звуки.

Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, заразились около 1,15 миллиона человек, почти 63 тысячи больных скончались.

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