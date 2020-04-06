Генеральная прокуратура Узбекистана попросила граждан вести дневники с записями своих контактов и передвижений на период карантинных мероприятий по недопущению распространения COVID-19, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 390, два пациента скончались, 30 выздоровели.

Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Более 100 тысяч человек находятся на карантине. В случае крайней необходимости разрешено выходить из дома за продуктами, в аптеку и на работу.

«Генеральная прокуратура просит наших граждан с сегодняшнего дня вести дневники. Целесообразно, чтобы каждый гражданин записывал, где он бы, когда, и каким образом он общался с другими людьми», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным пресс-службы, в настоящее время специальная межведомственная рабочая группа проводит работу по определению лиц, контактировавшими с зараженными коронавирусом. «Эта группа выясняет, где был больной, с кем он общался. Создается эпидемиологический маршрут», — добавили в Генпрокуратуре.

Ранее Минздрав Узбекистана сообщал, что запущена интерактивная карта историй передвижений инфицированных COVID-19. На сайте сoronavirus.uz, можно проследить, какие общественные места больные посетили до госпитализации.

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. С 27 марта было приостановлено пассажирское транспортное сообщение между областями страны, разрешена только перевозка грузов. С 30 марта до 20 апреля прекращена работа всех аэропортов республики и любое авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана осуществляется только по специальным разрешениям из-за распространения COVID-19.

Minval.az