Узбекистан заявил о планах начать совместно со словацкой компанией Chirana и российскими партнерами производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и наркозно-дыхательных аппаратов. Начальник управления министерства инновационного развития Узбекистана Джамолиддин Бабаханов говорит, что производство ИВЛ начнется уже в следующем месяце.

На первом этапе локализации производства зарубежные партнеры планируют внести инвестиции на сумму три миллиона долларов и открыть 30 рабочих мест. На втором этапе предполагается инвестировать до пяти-шести миллионов долларов и создать до 100 рабочих мест, передает Радио «Свобода».

По словам генерального директора компании CHIRANA+ Василия Шимко, создание такого завода в Узбекистане обеспечит медицинскую безопасность государства. Планируется реализация производимой продукции в Таджикистане, Туркменистане, Кыргызстане и Афганистане.

Аппараты ИВЛ нередко необходимы для спасения пациентов, у которых вызываемая новым коронавирусом болезнь COVID-19 протекает тяжело. На фоне пандемии коронавируса спрос на аппараты ИВЛ в странах мира резко возрос.

5 апреля число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 342. По данным министерства здравоохранения Узбекистана, 30 человек в стране выздоровели, два пациента умерли.

Minval.az