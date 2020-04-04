В социальных сетях продолжают обсуждать специальный карантинный режима, в рамках которого предусмотрено ограничение передвижения граждан в особом порядке. Понятно, что правительство вынуждено пойти на такие крайние меры с целью пресечь на территории страны распространение короновируса.

В ходе полемики одни приветствуют планы правительства ограничить передвижения граждан, другие наоборот критикуют, особенно если речь заходит о выходе граждан в город в связи с приобретением продуктов или лекарств.

Глава Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов комментирует сложившуюся ситуацию для издания Минвал.аз.

— Не могу представить, как 10 млн граждан начнут направлять СМС-уведомления на номер 8103, для того, чтобы получить разрешение выйти из дома. Хотя в век интернета, в век электроники, создания «электронного правительства» и так далее бумажная волокита — это реально вчерашний день. Задумка с одной стороны, очень правильная, а с другой стороны? Давайте рассматривать. После первого заявления об СМС-ках вдруг ближе к полуночи того же дня в СМИ было обнародовано еще одно заявление, согласно которому, лица, направившие ложное СМС — уведомление на указанный номер, будут наказаны.

И вот тут я хочу отметить, что думал об этом целый день, они словно мысли мои прочитали! Еще до выхода этого заявления о наказании шутников я уже знал, что даже в таком сложном положении, в котором оказались мы все, обязательно найдутся «приколисты», которых, кстати, у нас достаточно много. Как это будет? А так: к примеру, возьмут и отправят с какого-либо украденного номера, или же с номера зарубежного телефонного оператора СМС, указав, что кому-то необходимо выйти за покупками. Через два часа время выданного разрешения завершится. И когда человек, от имени которого «шутники» направили запрос, решит пойти в магазин, или записаться на прием к врачу, но получит отказ. Такие «шутки» не исключены. Сразу возникает вопрос, как это выявить, и куда жаловаться в этом случае? Ведь номер, куда можно обратиться с жалобой, не указан. Должны были создать «горячую линию», ее нет. А как быть, если я, к примеру, захочу обжаловать отказ структур на мой выход из дома?

— Но при обращении на номер 8103, необходимо указать имя, фамилию, серию и номер паспорта. И если эти данные не совпадут, в этом случае можно понять, что мы имеем дело с фейком.

-Да, но и эти данные узнать не так сложно. К примеру, в бухгалтерии, где работает гражданин, знают его личные данные. Или в том же ЖЭУ, и так далее. И если кто-то начнет посылать фейковые запросы, многим придет отказ на разрешение покинуть пределы дома или квартиры. И человек даже не поймет, что именно произошло. Как быть, кому жаловаться? Тем временем нет возможности проверить, дошла СМС до адресата или нет. К тому же заранее предупредили, что придется подождать с ответом. Это наводит на мысль о том, что указанный номер 8103 могут «завалить» СМС –уведомлениями. Может получиться что-то вроде стихийной хакерской атаки, когда все с утра начнут посылать запросы. Просто не выдержит линия, возникнут задержки с получением СМС.

Иной вопрос: в а вдруг у человека нет мобильного телефона? Ведь это гипотетически можно предположить. Либо телефон внезапно испортился, уронили его и поломали. Чтобы приобрести новый аппарат, нужно выйти из дома. И не понятно, как в этом случае получить разрешение, чтобы выйти в город.

Какие службы упомянуты в списке правительства? Банк, аптека, продовольственные магазины, и так далее. А если, к примеру, мне нужно пойти в налоговую инспекцию, тем более, сейчас нужно сдавать квартальный отчет. Вдруг возникла проблема, и мне нужно выйти и посетить налоговую инспекцию. Либо посетить Минтруда и соцобеспечения, или же иную структуру? Для этого никакого индекса или кода на номере 8103 не предусмотрено. А как попросить разрешение для этого — не понятно. Можно привести список учреждений, в которые порой необходимо посетить. Выходит, начиная с 5 апреля, последует штраф, если человек не уложился в те два часа, на период, когда ему разрешили покинуть квартиру? А если он опоздает на пару минут с возвращением домой, ему выпишут штраф? Насколько можно опоздать? А если гражданин, задержался в банке, где ему нужно оформить необходимый документ, и он не уложился в установленное время? Выходит, что он должен, вернуться обратно, и завтра вновь пойти туда. То есть вместо одного раза, выйти дважды из дома, и только потому, что он смог уложиться в определенное время. Вот в регионах такая ситуация решается просто. Человек хочет попасть в больницу, или куда еще либо. Или ему нужно отъехать далеко. В таком случае гражданину выдают справку, где указано точно, когда именно он был у врача. И он представляет эту справку полицейским, к нему нет претензий. Еще есть определенные места, которые до сих пор функционируют. К примеру, цех по ремонту мебели. И мне, допустим, нужно отремонтировать мебель. А как я получу разрешение на этого? Ведь у нас за необоснованное использование транспорта предусмотрен штраф. И как определить — обосновано или нет? Это тоже не понятно. Много еще «темных» пятен. И что интересно, что перед всей этой заварухой с СМС-ками на одном из новостных сайтов была опубликована фейковая новость, согласно которой, помимо трех индексов на номере 8103 для получения разрешения на выход предусмотрен и четвертый. И, якобы, гражданам разрешат ежедневную прогулку в течение 30 минут в пределах 200 метров от дома. Потом эту новость убрали с ленты новостей. Но ведь есть еще люди, которые все еще убеждены в том, что такая возможность есть. И если кто-то успел отметить это у себя, начиная с 5 апреля, он будет посылать на номер 8103 несуществующий индекс.

— А как будут выяснять, уложился гражданин в то время, на которое ему разрешили покинуть квартиру, или нет?

— Не исключено, что когда человек будет находиться на улице, его раз сто проверит полицейский патруль. И если он не исчерпал свое время, ему разрешать продолжить свой путь. А что будет, если он не уложится хотя бы на несколько минут? К примеру, в том же банке порой возникают очереди. А сейчас в виду соблюдения так называемой «социальной» дистанции очереди будут длиннее. И как быть, если не уложиться в разрешенное время? Ведь во второй раз ему не выдадут разрешение посетить банк в тот же день? Под вторым индексом номера 810 подразумевается поход в банк, закупка продуктов. Выходит, если вы задержались в банке, то не успеете пойти в магазин. И вместо одного раза придется выйти из дома во второй раз. А ведь утверждают, мол, чем меньше выйдешь на улицу, тем безопаснее. С подобным лимитом времени граждан будут вынуждать выходить из дома не один, а два раза.

К тому же говорят, что каждый член семьи может для себя отдельно получить разрешение. Один, к примеру, пойдет в аптеку, другой за покупками, и так далее. Тогда риск заразиться коронавирусом увеличивается. Эти вопросы у нас не продумали. К тому, при отправке СМС могут ошибиться, будет наблюдаться, как я указал выше, перегрузка линии. Плюсом ко во всей этой ситуации является один единственный факт: люди будут сидеть дома, не будет очередей, чтобы получить разрешение. Кроме того, правительство будет вести контроль, так как если одни раз будет дано разрешение выйти из дома, то второй раз этого не произойдет. Значить в компьютере у полицейских будет указано, что человек покинул пределы дома без разрешения. Хотя и поговаривают, мол, кто-то за кем-то будет следить, но как? У нас же нет на запястьях электронных браслетов, на нас не навешана никакая другая техника для слежения. Нас просто остановят на улице, проверят удостоверение личности. Если имя человека отсутствует в списке, кому разрешено выйти, ему выпишут штраф. В принципе неплохо, а, согласен. Это единственный возможный вариант, как избежать очередей — рассадника коронавируса. Но и тут вопрос: появится коррупция. Кому-то выдадут 10 разрешений, а кому-то и одного не дадут. Коронавирус будет распространяться, а кто-то будет набивать свой карман.

— Вы посетовали на то, что отсутствует «горячая линия», на которую можно обратиться с жалобой. В этом случае, куда может обратиться гражданин, чтобы обжаловать штраф, который был выписан на его имя?

-Обычно, штрафы можно обжаловать в судебном порядке, так как это является административным наказанием. Нужно, чтобы каждый гражданин открыл «личный кабинет» на портале е-суда. И можно, не выходя из дома, пожаловаться. Однако, насколько это для человека, не привыкшего работать с компьютером, или не привыкшего к системе е-суда, все это будет эффективно? Вот в чем вопрос. К тому же есть определенное время для обжалования. И если опоздал, то уже исковое заявление не примут. И никакой коронавирус это опоздание не оправдает. Сейчас необходимо, чтобы гражданам ежедневно разъясняли, как создать «личный кабинет» на портале е-правительства, е- суда, обжаловать неправомерные действия администрации. А в этом вопросе тишь и гладь. Тем временем, почему-то ни одна неправительственная организация в опубликованном списке разрешенных, не упомянута. Только правительственные организации, и волонтеры при правительственных организациях, и еще СМИ. Если человек захочет пойти и получить консультацию, он этого не сможет сделать. При любом раскладе, деятельность любой НПО оказывается в «тупике». В принципе, все со временем утрясется. Переход на электронное взаимоотношения между гражданами и правительством обсуждается, постепенно внедряется. Но для этого необходимо проводить кампанию по просвещению граждан. Были случаи, когда граждане пришли в суд, имея исковое заявление, в распечатанном виде, а им сказали, мол, мы перешли на е-суд, и вы должны прислать исковое заявление в электронном виде. Но это была неправда, просто не хотели принимать жалобу. А кто-то присылал документы в электроном виде, к примеру, в таможню, а ему говорят, мол, компьютер или принтер не работает, пришлите в распечатанном варианте. То есть, исподтишка «торпедировали» эту работу. И сейчас все это сказывается. Граждане не готовы к таким поворотам судьбы, не готовы решать проблемы, сидя дома.

— Плюс к этому, есть и проблемы с выдачей зарплаты. Не у всех есть на руках платежная карта.

— Да, и эта проблема все еще имеет место. Вдобавок этому, не у всех есть зарплата, например, у меня. Я сейчас, так сказать, перебиваюсь на «подкожном жире». Надеюсь, что какая-та работа перепадет, и мне удастся заработать деньги. И как мне быть, я еще не достиг пенсионного возраста! Я мог бы выйти и что-либо делать, а мне не дадут на это разрешение. Даже мешки разгружать не смогу. А сидя дома, я не смогу заработать. И как быть? Как я оплачу абонентскую плату за телефон? У меня отключат телефон, а здесь, во дворе, будет умирать человек – скажем, от ого же коронавируса, и необходимо позвонить т вызвать Скорую. А вот и еще пример: человеку больше 65 лет, он присоединился к кампании, включающей в себя интернет, СМС, и так далее. В месяц нужно перечислить определенную сумму. В обычное время ему это было по карману. Как только возникла это ситуация с коронавирусом, цены подскочили, и он вовремя не смог оплатить тариф, и телефон отключили. А долг, как говориться, «тикает», и достигает суммы в размере половины его пенсии. И в результате человек должен либо выплатить эту сумму, или же приобрести продукты. Человек хочет отказаться от этой услуги, а договор с кампанией заключен в офисе. И ему нужно вновь пойти в офис мобильного оператора. Но он не может, так как лицам старше 65 лет нельзя выходить на улицу. Либо вместо него должен пойти кто-либо , имея на руках доверенность, заверенную нотариусом. Выходит, в любом случае, нужно выйти из дома. И человек остался без связи. Наши мобильные кампании перечислили миллионы на борьбу с коронавирусом. Может было бы лучше, если помогли бы таким лицам, о котором я упомянул выше. Ведь не так уж и много среди их клиентуру лиц, старше 65 лет. Могли бы им предоставить льготы, либо и вовсе предоставить бесплатный тариф. Чтобы они могли быть на связи с родственниками, либо с госструктурами. Это было бы истинным проявлением заботы о людях.

Бахтияр Сафаров

Minval.az