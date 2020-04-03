Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу в эфире передачи «Жить Здорово!».

Малышева порекомендовала тем, кто находится в группе риска, употреблять продукты, в которых содержится большое количество цинка, информирует «Лента.ру». Телеведущая пояснила, что цинк необходим для активации так называемых «клеток-убийц», которые уничтожают измененные или зараженные вирусом клетки. Цинк содержится в устрицах, овсяных и кукурузных хлопьях.

Также для укрепления иммунитета организму необходим селен, который в дефиците у пожилых людей с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Малышева посоветовала в такой ситуации добавить в рацион бразильский орех.

Кроме того, телеведущая назвала воду главной защитой от коронавирусной инфекции.

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