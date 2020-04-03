Доктор Евгений Комаровский рассказал о проблемах, которые могут возникнуть после окончания карантина, сообщает РИА «Новости».

По мнению врача, во многих странах, охваченных пандемией, после завершения карантина возникнет массовая депрессия. Она будет вызвана недостаточным количеством денежных средств и отсутствием уверенности в завтрашнем дне.

Кроме того, негативное влияние на здравоохранение может оказать нарушение плановой вакцинации. На фоне распространения коронавируса детей не прививают от болезней, лекарство против которых уже найдено.

Комаровский также отметил возможный рост числа аллергических заболеваний как реакций на дезинфицирующие вещества, которые сейчас используют в огромных масштабах.

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