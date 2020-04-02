Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о нескольких мифах о коронавирусе, которые многие воспринимают всерьез. В ролике на его YouTube-канале доктор опроверг непроверенную и ложную информацию.

По словам Комаровского, которые приводит «Лента.ру», ему регулярно пишут о том, что то или иное лекарство, трава или еда помогают при лечении от коронавируса. В качестве примера он привел такие продукты, как имбирь и сочетание лимонной кислоты с медом. «Честно обещаю, если появится то, что реально помогает, то вам это озвучу», — подчеркнул специалист.

Он возмутился, что сотни тысяч просмотров набрало видео о том, что «богом нам посланный имбирь» спасает от коронавируса. «Я вас не понимаю. Вы думаете, что науке известно, что имбирь помогает, но она упорно молчит? Расслабьтесь, не надо этого всего», — заметил доктор.

Комаровский также ответил на вопрос об эффективности березового сока в качестве профилактического средства. Врача спросили, поможет ли березовый сок, если его «пить весь сезон прямо с дерева». «Это же чистая правда. Если вы ляжете под березой и весь сезон будете жить там, не подходя к людям, то вас действительно не возьмет коронавирус», — шутливо ответил он.

Ранее Комаровский рассказал о положительном влиянии коронавируса на экологию. Он объяснил, что за время пандемии предприятия снизили количество выбросов, а число авиарейсов сократилось примерно наполовину.

Комаровский — врач-педиатр, писатель и телеведущий. Он приобрел известность как ведущий телепередачи «Школа доктора Комаровского», которая выходила на российском и украинском телевидении.

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