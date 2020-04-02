В Карелии от рака умер бывший директор городского музея Сергей Колтырин, известный разоблачениями сталинских репрессий. Его приговорили к девяти годам колонии по делу о педофилии и освободили от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья.

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал».

По данным телеканала, заболевание у него диагностировали до ареста. В марте Колтырина освободили от наказания. Вскоре после этого он умер в больнице №2 УФСИН Карелии в Медвежьегорске, у него была последняя стадия рака.

Карельского историка Сергея Колтырина задержали в октябре 2018 года. Тогда же сообщалось о задержании еще одного мужчины, которого местные СМИ назвали его подельником в совращении нескольких 13-летних подростков. В отношении обоих было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные организованной группой»). Колтырин признал свою вину.

Колтырин многие годы изучал места захоронений в карельском Сандармохе, где в годы Большого террора были расстреляны тысячи людей. Он критиковал раскопки массовых захоронений, проводимые Российским военно-историческим обществом.

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