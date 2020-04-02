Мэр Киева Виталий Кличко обратился к горожанам с призывом не выходить на улицу из-за пандемии коронавируса с помощью маски с надписью «Хватит шастать», сообщает издание «Strana.ua».

На видео в Instagram Кличко просит граждан беречь себя и оставаться дома, а затем надевает маску с хештегом #доситьшастат. «Я информирую о ситуации и наших действиях для ее преодоления. А вы — помогите и сделайте одно: оставайтесь дома», — заявил мэр в подписи к посту.

Ранее Кличко призвал украинцев сообщать властям об известных им случаях заражения и гражданах, которые контактировали с инфицированными.

Мэр также предупреждал, что если киевляне во время карантина продолжат «шатания и тусовки» и «поездки толпами на природу», то их ждет большая катастрофа.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 794 человека, 20 пациентов скончались.

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