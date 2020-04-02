Из-за распространения коронавируса (COVID-19) власти рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы, рассказали РБК два источника, близких к Минобороны, это подтвердил источник, близкий к администрации президента.

В качестве основных собеседники РБК выделяют три сценария проведения парада.

Согласно первому сценарию, проведение парада перенесут в полноформатном режиме на осень.

Речь идет о том, чтобы приурочить парад к окончанию Второй мировой войны, пояснили источники РБК. С 2010 года в России, как и во всем мире, эта дата отмечалась 2 сентября. Однако 1 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому день окончания Второй мировой войны переносится на 3 сентября.

Согласно второму сценарию, парад Победы состоится 9 мая «без трибун», то есть без зрителей.

Помимо этого также рассматривается перенос торжества на начало ноября. 7 ноября 1941 года, в разгар битвы за Москву, прошел военный парад, на котором присутствовал лично Иосиф Сталин. Парад имел большое историческое значение и считался важной военной операцией.

1 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений по поводу отмены парада Победы на фоне распространения коронавируса пока не принято. «Здесь никаких иных решений не принималось. Ситуация мониторится», — сказал он.

В этом году будет праздноваться 75-я годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Первый парад в честь победы в ВОВ состоялся на Красной площади 24 июня 1945 года. Приказ о его проведении подписывал Иосиф Сталин. Мероприятие принимал маршал Георгий Жуков. Второй парад Победы прошел только в мае 1965 года при Леониде Брежневе.

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