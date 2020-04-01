

Чечня из-за распространения коронавируса с 5 апреля полностью закрывает въезд и выезд, объявил глава республики Рамзан Кадыров, сообщает РИА Новости.

Кадыров призвал жителей региона вернуться на родину до 5 апреля.

«В противном случае они не смогут ни въехать, ни выехать из республики», — пишут журналисты телеканала «Грозный».

Глава Чечни уточнил, что ограничения не коснутся транспортных перевозок продовольствия и медикаментов.

Ранее Кадыров заявил, что жители с пониманием относятся к принимаемым мерам по борьбе с вирусом.

Ранее в среду стало известно, что в республике умерла первая пациентка с коронавирусом. Отмечалось, что 82-летняя россиянка приехала из Москвы.

По последним данным, в Чечне зафиксировано десять случаев заражения коронавирусной инфекцией. С 28 марта местные власти ужесточили карантинные меры, ограничив движение через административные границы Чечни. Жителям республики запрещено покидать дома без уважительной причины.

Minval.az