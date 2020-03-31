Генсек ОДКБ Станислав Зась высказал обеспокоенность в связи с инцидентом 30 марта, связанным с применением оружия, на армяно-азербайджанской границе.

Данные факты, отметил он, не способствуют нормализации обстановки на границе двух соседних государств, и свидетельствуют о нарушении договоренностей о прекращении огня, достигнутых на уровне руководства Армении и Азербайджана.

Генеральный секретарь ОДКБ отметил, что Совет коллективной безопасности, Совет министров иностранных дел ОДКБ в своих заявлениях неоднократно обращали внимание и призывали Стороны к урегулированию конфликтных ситуаций исключительно мирным путем и воздерживаться от провокационных действий с целью недопущения эскалации напряженности в зоне ответственности ОДКБ.

«Сдержанность сторон и нормализация обстановки особенно важны в период, когда перед всеми нами возникла новая угроза, не знающая границ и национальностей, — пандемия коронавируса», — цитирует «Спутник» Станислава Зася.

Minval.az