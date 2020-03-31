«Ни одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ или любая другая страна не признает Нагорный Карабах как независимое и суверенное государство».

Об этом говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ касательно так называемых «выборов», прошедших на оккупированных территориях Азербайджана 31 марта.

«Соответственно, сопредседатели не принимают результаты этих «выборов» как влияющие на правовой статус Нагорного Карабаха и подчеркивают, что результаты никоим образом не предопределяют окончательный статус Нагорного Карабаха или результат продолжающихся переговоров по прочному и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта», — говорится в заявлении посредников.