Азербайджанская диаспора в России обратилась в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации для закрытия армянского сайта «yerkramas.org» и привлечения его руководства к уголовной ответственности.

Как сообщает АПА, от имени председателя Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова генеральному прокурору РФ Игорю Краснову было направлено обращение с просьбой о закрытии сайта российских армян yerkramas.org и привлечении руководства сайта к уголовной и административной ответственности в связи с использованием в качестве лозунга сайта высказывания фашиста Гарегина Нжде «Не должно быть и дня без борьбы с турком».

В обращении также отмечается работа азербайджанской диаспоры, проделанная для прекращения деятельности «Yerkramas».

Отмечается, что обращение с просьбой закрыть сайт и принять меры в отношении руководства в связи с наличием признаков разжигания межнационального конфликта в многонациональной России, было направлено в «Роскомнадзор». Ответом «Роскомнадзора» на это обращение стало решение суда Первомайского района Краснодарского края от 14 ноября 2016 года об отмене регистрации. Стало известно, что с того времени армянский сайт, распространяющий фейковые новости, не зарегистрирован в России, поэтому контроль «Роскомнадзора» за деятельностью сайта невозможен.

По этой причине азербайджанская диаспора обращается к генеральному прокурору России с просьбой ограничить доступ на армянский экстремистский сайт «yerkramas.org», привлечь его руководство к уголовной и административной ответственности, и считать материалы, публикующиеся на сайте, экстремистскими.

Кроме того, азербайджанская диаспора просит генерального прокурора внести высказывание фашиста Гарегина Нжде «Не должно быть и дня без борбы с турком» в список экстремистских высказываний, чтобы и после этого никакие СМИ и НПО не использовали данное выражение.

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