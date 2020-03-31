В Азербайджане ежедневно растет динамика заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.

Несмотря на то, что большинство стран и ВОЗ принимают меры и прикладывают совместные усилия, предотвратить распространение коронавирусной инфекции(COVID-19) в мире пока невозможно. По информации ВОЗ, до сегодняшнего дня в мире инфицированы 787 469 человек, от болезни скончались 37 846 человек.

«С сожалением отмечается, что причиной роста динамики болезни наряду с высокой скоростью распространения заражением вирусом является несоблюдение большей частью населения требований особого режима.

Штаб призывает население без особой надобности не покидать дома, соблюдать правила карантинного режима в общественном транспорте и другие требования.

Просьба при выходе из дома иметь при себе удостоверение личности или иной документ, подтверждающий личность, лицам, работающим в областях, деятельность которых разрешена, иметь при себе служебные удостоверения или официальную справку с места работы. Сотрудники международных организаций и дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане, должны иметь при себе аккредитационные карты, выданные МИД Азербайджана», – говорится в заявлении Оперштаба.

Рекомендуется не пользоваться личными автомобилями без особой необходимости, при контактах с окружающими соблюдать двухметровую дистанцию. В отношении лиц, не соблюдающих карантинный режим, будут приниматься меры по юридической ответственности.

Minval.az