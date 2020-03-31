Увольнение из армии будет проводиться с 20 по 25 апреля.

Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, продление срока призыва на воинскую службу до 31 мая не повлияет на боеспособность армии.

В сообщении говорится, что с учетом требований особого карантинного режима процесс увольнения из рядов армии планируется осуществить с 20 по 25 апреля.

За это время личный состав, уволенный в запас, организованно и по установленным маршрутам будет доставлен транспортными средствами Минобороны в города и районы.

Minval.az