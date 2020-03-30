Гран-при Азербайджана «Формулы-1» может вовсе не состояться в 2020 году, если ситуация с пандемией коронавируса в мире не пойдет на спад до конца августа этого года. Как сообщает Motorsport, об этом заявил исполнительный директор операционной компании Baku City Circuit (BCC) Ариф Рагимов.

«Спутник» напоминает, что операционная компания BCC на днях официально объявила о переносе Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2020 года на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

Исполнительный директор BCC отметил, что гонка «Формулы-1» в Баку может состояться только в теплое время года.

«В теплое время года людям не придется замерзать на улице, иначе у нас будут пустые трибуны, чего мы не хотим. Поэтому мы бы хотели провести гонки не позднее середины октября», — сказал Рагимов.

Он подчеркнул, что конкретика по дате проведения Гран-при Азербайджана «Формулы-1» может возникнуть только в том случае, когда появится ясность относительно пандемии коронавируса.

«К сожалению, нет никакого способа узнать об этом. Надеюсь, что к лету все прояснится. Если мы увидим спад распространения COVID-19 в начале июня, это одно, но если коронавирус останется с нами до конца августа, то бесполезно рассуждать о дате проведения нашей гонки. Мы не можем проводить Гран-при Азербайджана в ноябре», — заявил Рагимов.

Напомним, что бакинский этап «Формулы-1» является городской гонкой, поэтому для подготовки к проведению соревнований, в частности, строительства временных сооружений, требуется от двух до трех месяцев, поэтому, если коронавирус пойдет на спад лишь в августе, то организаторы бакинской гонки просто не успеют подготовиться до середины октября.

При этом Рагимов отмечает, что проведение Гран-при Азербайджана в сентябре этого года также сопряжено с трудностями, связанными с началом школьных занятий. Впрочем, он утверждает, что у операционной компании уже имеется опыт проведения гонок в апреле, когда школьные занятия в самом разгаре.

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