В правительстве Азербайджана утвердили перечень дополнительных мер по предотвращению распространения на территории страны инфекции коронавируса (COVID-19), говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров АР.
Согласно новому постановлению, в рамках мер по борьбе с пандемией проживающие в Азербайджанской Республике люди должны оставаться в своих квартирах или частных домах, в местах своего постоянного или временного проживания.
Покидать жилье допускается только в случае обращения за неотложной медицинской помощью, или при непосредственной угрозе жизни и здоровью, кроме того, разрешено выходить для утилизации бытового мусора. Допускается посещение объектов розничной торговли и коммунальных услуг, разрешенных к работе. Выходить из дома для исполнения своих обязанностей могут сотрудники организаций, работающих в специальном режиме.
Деятельность граждан в других областях, кроме сфер работы и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности людей, приостановлена с 00:00 31 марта 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.
Запрещается:
Чтобы свести к минимуму контакты человека друг с другом и, таким образом, снизить уровень заражения, в течение указанного срока не допускаются:
Обслуживание клиентов на местах во всех коммерческих и общественных заведениях общественного питания, включая рестораны, кафе и чайные дома (кроме супермаркетов, продуктовых магазинов и аптек, доставки на дом, и онлайн-продаж);
Работа объектов сферы отдыха и развлечений;
Деятельность объектов культуры, а также музеев и выставочных залов, кинотеатров, театров, спортивных залов;
Работа парикмахерских, салонов красоты, массажных салонов, бань и предприятий по оказанию косметических услуг (включая обслуживание клиента у него на дому или в другом месте);
Религиозные ритуальные услуги, кроме похорон, а также траурные услуги в парадных залах, палатках и других закрытых помещениях;
Услуги по пошиву одежды (включая услуги на дому у клиента или в другом месте);
Работа фотостудий и фотографов (в том числе на дому у клиента или в другом месте);
Организация торжеств (включая дни рождения, свадьбы, помолвки и другие подобные церемонии, как на дому, так и в других местах);
Спортивные, оздоровительные и реабилитационные услуги (кроме медицинского обслуживания);
Услуги по уборке в отдельных квартирах;
Индивидуальные услуги обучения и репетиторства (включая учебу на дому).
Разрешается:
Во время особого карантинного режима, при условии соблюдения требований безопасности, могут продолжать свою работу:
1. Органы исполнительной власти и организации, перечень которых определяется Кабинетом министров Азербайджанской Республики.
2. В области здравоохранения и социальной сферы допускаются:
Исследовательские и лабораторные услуги
Услуги больниц, клиник и других медицинских учреждений
Ветеринарные услуги
Производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских изделий
Оказание социальных услуг
Услуги по уходу за людьми с психическими расстройствами и особыми потребностями.
3. В инфраструктурной сфере:
Коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, отопление, энергоснабжение)
Производство и поставка электроэнергии
Водоснабжение и мелиорация
Телекоммуникации и услуги связи
4. В сфере транспорта и логистики:
Грузоперевозки авиа-, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.
Железнодорожные, морские, портовые и автомобильные перевозки
Логистические услуги
Услуги общественного транспорта и такси.
5. Основные виды продукции:
Производство продукции оборонной промышленности
Производство нефтяного оборудования и сооружений
Производство и поставка продуктов питания и сырья для них, поставка, хранение и оптовая продажа продовольствия.
Производство средств ежедневного ухода и гигиены
Производство химической продукции
Производство и переработка сельскохозяйственной продукции, включая деятельность фермерских хозяйств.
Сельское хозяйство и уборка урожая
Добыча, переработка, хранение и реализация нефти и газа.
Передача нефти и газа по трубопроводам
Деятельность в металлургической промышленности
Изготовление и ремонт строительной и бытовой техники
Инженерные и дизайнерские услуги
Строительство и ремонт гражданских и промышленных зданий и сооружений, дорог
Производство упаковочной продукции
Производство камня, металла и изделий из дерева
Производство и ремонт мебели
Забой животных.
6. В сфере розничной и оптовой торговли:
Продуктовые магазины
Аптеки
Автозаправочные станции
Зоомагазины, в том числе магазины кормов для животных
Магазины по продаже строительных материалов и предметов домашнего обихода
7. В сфере бытовых услуг:
Сбор и утилизация бытовых отходов
Почтовые услуги
Химчистка
Уборка жилых зданий, кроме квартир
Ремонт автомобилей
Автомойки
Услуги переводчика
Приюты для животных
Дизайнерские услуги
8. Средства массовой информации
9. Финансовые учреждения:
Банки и обменные пункты
Страховые организации
Организации, предоставляющие платежные и клиринговые услуги
10. Специальные виды услуг
Службы доставки
Ремонт бытовой техники
Дезинфекционные услуги.
В течение всего периода карантина всеми лицами и организациями должно отдаваться предпочтение использованию электронной торговли.
Перечень государственных и частных организаций, которые будут действовать в рамках специального режима и режима работы, будет определен дополнительно.
Учитывая длительный инкубационный период вируса COVID-19, скорость его распространения, гражданам Азербайджана в очередной раз рекомендуется следовать требованиям и правилам Всемирной организации здравоохранения, а также предписаниям Оперативного штаба при Кабинете министров АР.
Необходимо вести себя в соответствии с мерами самоизоляции, соблюдать при контакте с другими людьми дистанцию в два метра. В случае обнаружения у себя симптомов, характерных для коронавирусной болезни, настоятельно рекомендуется позвонить в службы скорой медицинской помощи по номерам в 103 или 113, либо на «горячую линию» 1542.