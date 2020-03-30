В правительстве Азербайджана утвердили перечень дополнительных мер по предотвращению распространения на территории страны инфекции коронавируса (COVID-19), говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров АР.

Согласно новому постановлению, в рамках мер по борьбе с пандемией проживающие в Азербайджанской Республике люди должны оставаться в своих квартирах или частных домах, в местах своего постоянного или временного проживания.

Покидать жилье допускается только в случае обращения за неотложной медицинской помощью, или при непосредственной угрозе жизни и здоровью, кроме того, разрешено выходить для утилизации бытового мусора. Допускается посещение объектов розничной торговли и коммунальных услуг, разрешенных к работе. Выходить из дома для исполнения своих обязанностей могут сотрудники организаций, работающих в специальном режиме.

Деятельность граждан в других областях, кроме сфер работы и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности людей, приостановлена ​​с 00:00 31 марта 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.

Запрещается:

Чтобы свести к минимуму контакты человека друг с другом и, таким образом, снизить уровень заражения, в течение указанного срока не допускаются:

Обслуживание клиентов на местах во всех коммерческих и общественных заведениях общественного питания, включая рестораны, кафе и чайные дома (кроме супермаркетов, продуктовых магазинов и аптек, доставки на дом, и онлайн-продаж);

Работа объектов сферы отдыха и развлечений;

Деятельность объектов культуры, а также музеев и выставочных залов, кинотеатров, театров, спортивных залов;

Работа парикмахерских, салонов красоты, массажных салонов, бань и предприятий по оказанию косметических услуг (включая обслуживание клиента у него на дому или в другом месте);

Религиозные ритуальные услуги, кроме похорон, а также траурные услуги в парадных залах, палатках и других закрытых помещениях;

Услуги по пошиву одежды (включая услуги на дому у клиента или в другом месте);

Работа фотостудий и фотографов (в том числе на дому у клиента или в другом месте);

Организация торжеств (включая дни рождения, свадьбы, помолвки и другие подобные церемонии, как на дому, так и в других местах);

Спортивные, оздоровительные и реабилитационные услуги (кроме медицинского обслуживания);

Услуги по уборке в отдельных квартирах;

Индивидуальные услуги обучения и репетиторства (включая учебу на дому).

Разрешается:

Во время особого карантинного режима, при условии соблюдения требований безопасности, могут продолжать свою работу:

1. Органы исполнительной власти и организации, перечень которых определяется Кабинетом министров Азербайджанской Республики.

2. В области здравоохранения и социальной сферы допускаются:

Исследовательские и лабораторные услуги

Услуги больниц, клиник и других медицинских учреждений

Ветеринарные услуги

Производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских изделий

Оказание социальных услуг

Услуги по уходу за людьми с психическими расстройствами и особыми потребностями.

3. В инфраструктурной сфере:

Коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, отопление, энергоснабжение)

Производство и поставка электроэнергии

Водоснабжение и мелиорация

Телекоммуникации и услуги связи

4. В сфере транспорта и логистики:

Грузоперевозки авиа-, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Железнодорожные, морские, портовые и автомобильные перевозки

Логистические услуги

Услуги общественного транспорта и такси.

5. Основные виды продукции:

Производство продукции оборонной промышленности

Производство нефтяного оборудования и сооружений

Производство и поставка продуктов питания и сырья для них, поставка, хранение и оптовая продажа продовольствия.

Производство средств ежедневного ухода и гигиены

Производство химической продукции

Производство и переработка сельскохозяйственной продукции, включая деятельность фермерских хозяйств.

Сельское хозяйство и уборка урожая

Добыча, переработка, хранение и реализация нефти и газа.

Передача нефти и газа по трубопроводам

Деятельность в металлургической промышленности

Изготовление и ремонт строительной и бытовой техники

Инженерные и дизайнерские услуги

Строительство и ремонт гражданских и промышленных зданий и сооружений, дорог

Производство упаковочной продукции

Производство камня, металла и изделий из дерева

Производство и ремонт мебели

Забой животных.

6. В сфере розничной и оптовой торговли:

Продуктовые магазины

Аптеки

Автозаправочные станции

Зоомагазины, в том числе магазины кормов для животных

Магазины по продаже строительных материалов и предметов домашнего обихода

7. В сфере бытовых услуг:

Сбор и утилизация бытовых отходов

Почтовые услуги

Химчистка

Уборка жилых зданий, кроме квартир

Ремонт автомобилей

Автомойки

Услуги переводчика

Приюты для животных

Дизайнерские услуги

8. Средства массовой информации

9. Финансовые учреждения:

Банки и обменные пункты

Страховые организации

Организации, предоставляющие платежные и клиринговые услуги

10. Специальные виды услуг

Службы доставки

Ремонт бытовой техники

Дезинфекционные услуги.

В течение всего периода карантина всеми лицами и организациями должно отдаваться предпочтение использованию электронной торговли.

Перечень государственных и частных организаций, которые будут действовать в рамках специального режима и режима работы, будет определен дополнительно.

Учитывая длительный инкубационный период вируса COVID-19, скорость его распространения, гражданам Азербайджана в очередной раз рекомендуется следовать требованиям и правилам Всемирной организации здравоохранения, а также предписаниям Оперативного штаба при Кабинете министров АР.

Необходимо вести себя в соответствии с мерами самоизоляции, соблюдать при контакте с другими людьми дистанцию в два метра. В случае обнаружения у себя симптомов, характерных для коронавирусной болезни, настоятельно рекомендуется позвонить в службы скорой медицинской помощи по номерам в 103 или 113, либо на «горячую линию» 1542.