Согласно утвержденному Министром обороны плану, в азербайджанском секторе Каспийского моря проведено тактическое учение с участием кораблей и катеров Военно-морских сил.

Как сообщается на сайте Минобороны, основными целями проведения учения стали обеспечение сохранения оптимального оперативного режима и организация охраны районов добычи нефти и газа, а также зон через которые проходят подводные трубопроводы.

По завершении учений были рассмотрены и проанализированы общие действия экипажей кораблей и катеров.

Minval.az