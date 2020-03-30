«Думаю, что не проведение этапа гонок в Баку приведет к большой потере доходов для «Формулы-1».

Об этом заявил исполнительный директор Операционной компании Бакинского городского кольца Ариф Рагимов в интервью изданию Motorsport.

Он добавил, что нынешняя ситуация является форс-мажорной: «Этот вопрос вне нашего контроля. Это форс-мажорная ситуация не только для нас, но и для всего мира».

По словам А.Рагимова, подобный сценарий предусмотрен контрактом с «Формулой 1», и поэтому не придется делать какие-либо платежи: «В контракте есть пункты о форс-мажорной ситуации. Если гонка не состоится, наше правительство не потеряет деньги. От нас не будет зависеть не проведение «Формулы 1».

Отметим, что ранее руководство «Формулы-1» в связи с ситуацией по коронавирусу отменило 2 Гран-при, еще 5 были отложены. Гран-При Азербайджана должно было состояться 5-7 июня.

Minval.az