В России действует карантин, люди находятся у себя дома. Проживающий в Москве уроженец Баку Влад Лисовец заявил, что даже сейчас женщины должны выглядеть прекрасно, причём было бы здорово, если бы они наряжались.

Издание «Актуальные новости» отмечает, что известный эксперт моды не признаёт такого понятия, как домашняя одежда. Данный термин особенно актуален в российском понимании, когда перед близкими людьми принято появляться в том, «что негоже носить на улице».

Специалист заявляет, что необходимо как раз обратное, так как мужья, жёны и дети заслуживают того, чтобы их радовали. Находясь дома, нужно выглядеть так же эффектно, как и на улице, причём одежда должна быть удобной и комфортной. Стилист рекомендует широкую футболку и джинсы из тонкой ткани, необходимо исключить из гардероба халаты и растянутые спортивные брюки.

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