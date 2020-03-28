В Азербайджане выявлено 17 новых фактов заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался.

Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно сообщению, гражданин Азербайджанской Республики, 1951 года рождения, страдал от тяжелой двусторонней пневмонии, дыхательной недостаточности третьей степени, ишемической болезни сердца в анамнезе, хронической кардиомиопатии, сахарного диабета, а также ангиопластики. Тестовые образцы, взятые у пациента на COVID-19, были положительными.

Реанимационные мероприятия по стабилизации здоровья пациента результатов не дали. В настоящее время члены его семьи и другие контакты выявляются и изолируются.

Следует отметить, что в настоящее время 163 пациента с активным коронавирусом, госпитализированных в больницы специального режима в Азербайджане, находятся под медицинским наблюдением, 23 из них находятся в критическом состоянии, 17 находятся в умеренном состоянии, а состояние других стабильно. Необходимые меры принимаются для лечения этих людей.

За прошедший период в Азербайджане было проведено более 25 000 тестов для выявления новых случаев заражения коронавирусом человека (COVID-19).

Minval.az