В Азербайджане 200 заключенных были выпущены на свободу, сообщили АПА в Министерстве юстиции.

Отмечается, что специальная комиссия Министерства, созданная с этой целью, продолжила свою деятельность в праздничные дни, изучила дела заключенных на заседаниях в виртуальном порядке посредством видеоконференции, провела беседы с ними, и отвечающие требованиям законодательства материалы были немедленно представлены в суд.

Отмечается, что в целях защиты прав заключенных, судьи безотлагательно рассмотрели эти дела и 200 заключенных были выпущены на свободу.

Minval.az