Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский и его жена Анна отдали миллион евро на помощь пострадавшим от коронавирусной инфекции.

— Сегодня все играют за одну команду. Нужно быть сильными, если мы можем кому-то помочь, нужно непременно это делать, — цитирует «Лайф» заявление футболиста.

Ранее одноклубники Левандовского защитник Йозуа Киммих и хавбек Леон Горецка пожертвовали по одному миллиону на борьбу с пандемией и запустили акцию #WeKickCorona. Также пожертвование на оборудование сделал футбольный клуб «Бенфика».

Minval.az