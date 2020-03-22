Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликовала фотографию к предстоящему поединку россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, сообщает «Спорт-Экспресс».

UFC начал отсчет до поединка.

«Четыре недели», — сказано в подписи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram FOUR WEEKS 🏆 #UFC249 Публикация от ufc (@ufc) 21 Мар 2020 в 4:03 PDT

Поединок должен состояться 18 апреля. Изначально бой был запланирован в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса проводить массовые мероприятия в городе запрещено. Пока не известно, куда будет перенесен поединок.

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