Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликовала фотографию к предстоящему поединку россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, сообщает «Спорт-Экспресс».
UFC начал отсчет до поединка.
«Четыре недели», — сказано в подписи.
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Поединок должен состояться 18 апреля. Изначально бой был запланирован в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса проводить массовые мероприятия в городе запрещено. Пока не известно, куда будет перенесен поединок.