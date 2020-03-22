Врач-дерматолог Марина Горностаева опровергла действенность водки в качестве антисептика в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

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По ее словам, убить бактерии может спиртовой антисептик, который не заменит водка. Эксперт пояснила, что концентрации спирта в 40 процентов мало, она должна быть не меньше 70 процентов.

Горностаева также предостерегла от нанесения увлажняющего крема сразу после использования антисептического геля. Она подчеркнула, что крем необходимо использовать дома. «Лучше руки обрабатывать, и пусть они будут сухими, но сохранять здоровье», — сказала врач.

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