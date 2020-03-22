Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации по производству антисептика в промышленных масштабах. Уменьшив количество и соблюдая пропорции, вы можете приготовить своими руками такое средство для профилактики коронавируса, отмечает «Лайф».

Обратите внимание, глицерин здесь выступает как увлажнитель кожи, но для ухода за ней можно добавить и другие смягчающие средства — при условии, что они растворимы в воде и спирте. Перекись водорода используется для инактивации спор микробов и не является активным веществом для обеззараживания рук. Применять антисептик нужно не менее 30 секунд, особое внимание обращайте на область под ногтями.

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