Тест выступающего за китайский «Шаньдун Лунэн» бывшего полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни, дал положительный результат на коронавирус, передает ТАСС.

Отмечается, что футболист в субботу вернулся в Китай, где по прибытии сдал анализы для теста на коронавирус.

Феллайни 32 года, он перешел в китайский клуб из «Манчестер Юнайтед» зимой 2019 года. В составе манкунианцев игрок стал обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии и победителем Лиги Европы УЕФА. Также игрок выступал за английский «Эвертон» и бельгийский «Стандард» (Льеж). В составе сборной Бельгии игрок провел 87 матчей, в которых отличился 18 раз, футболист является бронзовым призером чемпионата мира в России.

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