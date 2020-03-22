Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо 21 марта отпраздновал 40-летие. Юбилей он отметил в СИЗО в Парагвае, где находится за попытку въехать в страну по поддельному паспорту.

Как сообщает «Лайф» со ссылкой на Diario Ole, на праздничный ужин спортсмену подали барбекю. Вполне возможно, что приготовлено оно было из того самого копчёного поросёнка, которого лучший футболист мира 2005 года недавно выиграл, одержав победу со своей командой в тюремном турнире.

Легенду бразильского футбола поздравили многие звёзды, в том числе и Диего Марадона, который сам неоднократно имел проблемы с законом. Аргентинец пожелал Ронни много сил.

— Мне очень приятно видеть все поздравления твоих друзей и бывших коллег на день рождения. Мы все с тобой. Много сил тебе, волшебник, — написал Марадона в «Инстаграме».

Роналдиньо за свою карьеру выступал в составе бразильских «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», и «Флуминенсе», французского ПСЖ, итальянского «Милана», испанской «Барселоны» и мексиканского «Керетаро». Он завершил профессиональную карьеру в 2018 году в возрасте 37 лет.

Minval.az