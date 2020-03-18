Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 марта принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Minval.az