Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 марта принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 марта принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2020/03/18 13:51
Раздел: Азербайджан
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