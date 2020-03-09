Армяне в России в очередной раз готовят провокацию против Азербайджана.

Как сообщает АПА, в столице России запланирована презентация документального фильма российской тележурналистки Светланы Кульчицкой «Возвращение», повествующего о войне в Нагорном Карабахе в 90-х годах.

Документальный фильм, презентацию которого предполагается провести 11 марта в Доме Кино, расположенном на улице Васильевская, был снят при финансовой поддержке Республики Армения.

В фильме исторические азербайджанские территории демонстрируются под названием «Восточная Армения». В фильме повествуется о том, что в 90-е годы армяне в условиях блокады в Нагорном Карабахе вели борьбу за свою «независимость» и «свободу».

Minval.az