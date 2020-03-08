Сенегальский футболист Баду Ндиайе, выступающий за клуб «Трабзонспор», съел записку от тренера во время игры с командой «Газишехир Газиантеп» в рамках 25-го тура турецкой Суперлиги. Об этом рассказало издание beIN Sports, опубликовав видеоролик забавного случая в Twitter.

В ролике полузащитник «Трабзонспора» получил записку от тренера Унала Карамана, которую передал сенегальцу партнер по команде, а затем, прочитав ее, положил к себе в рот и проглотил.

Игрок был заменен на 61-й минуте. Матч завершился ничьей со счетом 1:1.

Trabzonsporlu Ndiaye, Hüseyin Çimşir’den gelen taktik kağıdını okuduktan sonra kimsenin görmemesi için yedi 👀 #SüperLig pic.twitter.com/4BKyLknL0P — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 7, 2020

Minval.az