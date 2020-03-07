Строительство олимпийских объектов для проведения летних игр в Токио завершено, сообщает в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Channel News Asia.

Последним из восьми новых объектов был возведен центр водных видов спорта.

Специально для Олимпийских игр в Токио, в частности, построили Национальный стадион, в котором 24 июля должна пройти церемония открытия.

Таким образом, отмечает телеканал, все объекты были возведены в японской столице в соответствии с графиком, несмотря на ситуацию вокруг распространения коронавируса Covid-19.

В общей сложности в ходе игр 2020 года в Токио будут задействованы 43 объекта.

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