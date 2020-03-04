В США учёные вырастили грудное молоко в лаборатории, пишет «Лайф» со ссылкой на The Atlantic. Сообщается, что для его производства использовали настоящие клетки молочной железы и биореактор. В итоге получилось молоко, в котором содержится два ключевых компонента: казеин и лактоза. Напомним, натуральное женское молоко содержит до 40% казеина, этот белок является питательным веществом, в котором нет углеводов и очень мало жиров. Лактоза нужна для размножения в организме бифидобактерий, усвоения кальция и витаминов.

Создатели лабораторного аналога молока признали, что в их продукте нет нужного набора гормонов, антител и полезных микробов для развития иммунитета ребёнка. Однако, по их мнению, это первый шаг на пути к отказу от молочной смеси. Исследователи посетовали, что женщинам приходится переводить детей на искусственное вскармливание не только из-за отсутствия или недостатка собственного молока, но и из-за необходимости выходить на работу вскоре после родов. К примеру, в США для молодых матерей оплачиваемый декретный отпуск не предусмотрен и далеко не все компании создают женщинам условия для кормления на работе.

Сейчас для тех, кто не может кормить грудью самостоятельно и не хочет переходить на смесь, есть альтернатива донорского молока. Однако его не так просто купить. Кроме того, этот рынок недостаточно регулируется.

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