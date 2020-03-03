«На самом деле столь нелепой позицией армянская сторона ставит себя в достаточно смешное положение. Видимо, происходящее в нашем регионе и вокруг него стремительно развивающиеся события или остаются вне поля их зрения и анализа или же в очередной раз превалируют эмоции».

Об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя позицию МИД Армении в связи с проведением встречи министром иностранных дел Турции М.Чавушоглу с сопредседателями Минской группы (МГ) ОБСЕ.

По ее словам, хотя трезвый и реальный анализ происходящих в мире и, в частности, в регионе событий способствовал бы конструктивности в подходах армянской стороны во взаимоотношениях с соседними странами:

«Турция является активным участником всех проектов и процессов в регионе и заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном. Турция постоянный член МГ ОБСЕ с первого дня ее создания и всегда активно участвовала в ее работе, а также в консультациях с сопредседателями МГ ОБСЕ.

Остается непонятным, зачем армянской стороне пытаться лукавить в оценке встречи турецких высокопоставленных лиц с сопредседателями МГ ОБСЕ, даже если эмоции высоки».

Minval.az