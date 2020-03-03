Как сообщалось ранее, ВС Турции за счёт своих беспилотников осадили территорию Сирии. Как отметил источник Bloomberg, скоординированные действия беспрецедентного числа дронов впервые позволили контролировать столь большую территорию.

Отмечается, что за время воздушной осады были нанесены десятки ударов по сирийским базам и химическим складам. Военным также удалось обнаружить и уничтожить несколько систем ПВО, сообщает агентство.

Между тем прокремлевское издание «Царьград» со ссылкой на «Авиа.про» пишет, что в САР турецкий беспилотник мог уничтожить неизвестную российскую систему ПВО, и это мог быть поставленный Россией С-300.

«В настоящий момент известно о том, что система ПВО российского производства была уничтожена в провинции Алеппо», — говорится в публикации «Авиа.про». Источники, на которые ссылается издание, утверждают, что «сама пусковая установка и радар находились на большом удалении друг от друга, что косвенно подтверждает сведения о том, что уничтоженным комплексом может являться ЗРК С-300».

Официального комментария о том, что турецкие ВС пробили нашу броню в САР, нет, отмечает «Царьград».

Ранее сообщалось, что Турция ликвидировала новейший российскую зенитно ракетный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» в Сирии.

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