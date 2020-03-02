Применение турецкими военными «роев» ударных беспилотников для борьбы с поддерживаемыми Россией частями правительственных войск Сирии стало «военной новинкой», доказавшей технологические возможности Турции на поле боя, заявил Bloomberg высокопоставленный турецкий чиновник, имеющий прямой доступ к информации о политике президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в сирийском вопросе.

По его словам, в ответ на сирийский авиаудар, унесший жизни 33 турецких военных, Анкара развернула и использовала для скоординированных действий «беспрецедентное» число дронов, впервые в истории «рой» беспилотников позволил взять под контроль столь большую территорию.

Со ссылкой на турецких военных Bloomberg отмечает, что десятки дронов нанесли удары по сирийским базам и складам вооружений и, более того, смогли уничтожить несколько зенитно-ракетных комплексов.

Руководитель программы по изучению экстремизма и контртерроризма Института Ближнего Востока (США) Чарльз Листер отмечает, что Турция ведет в Сирии воздушную кампанию с помощью одних только дронов, действия которых поддерживаются артиллерией и РСЗО. Разместив на своей странице в сети Twitter снятое дроном видео уничтожения принадлежащего сирийской армии зенитного комплекса «Панцирь-С1», Листер отметил, что до сих пор такое удавалось только Израилю.

В свою очередь, Министерство обороны Турции разместило на своей странице в сети Twitter записи ударов с дронов по сирийским танкам, грузовикам и другим объектам.

Asil milletimiz emin olsun ki; İdlib’de barış ve huzur için toprağa düşen Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/hutEL7g0Ey — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 29, 2020

Minval.az