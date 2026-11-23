Выборы президента Сербии состоятся 27 декабря, заявил исполняющий обязанности президента Сербии, председатель народной скупщины (однопалатного парламента) Александр Чупич в эфире телеканала N1.

По его словам, у «Студенческого списка» уже есть кандидат. При этом его имя исполняющий обязанности главы государства раскрывать не стал.

27 сентября Вучич подал в отставку с поста президента Сербии. В своем обращении он не стал прямо упоминать причины своего решения, добавив, что совершил много ошибок за время президентства.