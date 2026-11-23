В Баку продолжается развитие микромобильности и создание условий для безопасного передвижения велосипедистов. Ещё на девяти перекрёстках столицы к существующим светофорам установили и ввели в эксплуатацию 28 велосипедных секций.

Как сообщает Центр интеллектуального управления транспортом МВД, новые секции появились в Насиминском и Сабаильском районах.

В Насиминском районе они установлены на перекрёстках улиц Рашида Бейбутова и 28 Мая, проспекта Бюльбюля с улицами Физули, Шамси Бадалбейли и Сулеймана Рагимова, а также проспекта Азадлыг с улицами 28 Мая и Диляры Алиевой.

В Сабаильском районе оборудование установили на пересечениях проспекта Азадлыг с улицами Низами и Афияддина Джалилова, а также улиц Рашида Бейбутова и Афияддина Джалилова.

Всего на дорогах Баку уже установлено 160 велосипедных секций светофоров. Работы в этом направлении продолжаются.