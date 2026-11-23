Российско-украинский конфликт может привести к третьей мировой войне, если стороны не осознают последствия, заявила лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на своей странице в социальной сети X.

«В Украине возможны только три исхода: либо НАТО вступит в войну, и это станет третьей мировой войной, либо конфликт затянется на годы, либо все страны осознают последствия. Если меня изберут президентом республики, я буду разговаривать со всеми», — написала Ле Пен.

Ранее в интервью Financial Times Ле Пен заявила, что вступление Украины в Евросоюз станет для Франции «харакири», поскольку приведет к потере суверенитета и «абсолютно огромным экономическим потерям». Она также поставила под сомнение дальнейшее финансирование Украины через ЕС, если станет президентом Франции по итогам выборов 2027 года.